|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
20.11.2026 16:29:00
Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Nachmittag mit Abschlägen
Die Aktie von Steyr Motors gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Steyr Motors-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 34,10 EUR.
Um 16:28 Uhr ging es für die Steyr Motors-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 34,10 EUR. In der Spitze fiel die Steyr Motors-Aktie bis auf 33,84 EUR. Bei 34,70 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1'595 Steyr Motors-Aktien.
Bei 49,70 EUR erreichte der Titel am 08.01.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Steyr Motors-Aktie damit 31,39 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 17.08.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 25,04 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Steyr Motors-Aktie 36,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,210 EUR, nach 0,250 EUR im Jahr 2025.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Steyr Motors am 23.03.2027 vorlegen.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Steyr Motors ein EPS in Höhe von 0,555 EUR in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Steyr Motors-Aktie
Steyr Motors-Aktie hebt nach Übernahmeangebot von Red Cat kräftig ab
Steyr Motors will erste Dividende nach IPO zahlen - Aktie stabil
Steyr Motors-Aktie trotz Rekordzielen im Minus: Konzernumbau angekündigt
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Steyr Motors
Analysen zu Steyr Motors
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSchwache Handelsstimmung weltweit: SMI und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street rutscht letztlich ab - Tech-Aktien fallen tief -- Ausverkauf an Asiens Börsen
Der heimische Leitindex verlor im Freitagshandel. Auch der deutsche Aktienmarkt fuhr ebenso kräftige Verluste ein. Dow Jones tendierte tiefer - Tech-Werte wurden die Flügel gestutzt. An den Börsen in Fernost erlebten Anleger am Freitag einen schwarzen Tag.