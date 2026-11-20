Um 16:28 Uhr ging es für die Steyr Motors-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 34,10 EUR. In der Spitze fiel die Steyr Motors-Aktie bis auf 33,84 EUR. Bei 34,70 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1'595 Steyr Motors-Aktien.

Bei 49,70 EUR erreichte der Titel am 08.01.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Steyr Motors-Aktie damit 31,39 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 17.08.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 25,04 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Steyr Motors-Aktie 36,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,210 EUR, nach 0,250 EUR im Jahr 2025.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Steyr Motors am 23.03.2027 vorlegen.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Steyr Motors ein EPS in Höhe von 0,555 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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