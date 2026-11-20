Die Steyr Motors-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 1,7 Prozent bei 33,98 EUR. In der Spitze büsste die Steyr Motors-Aktie bis auf 33,84 EUR ein. Bei 34,70 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 821 Steyr Motors-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 08.01.2026 erreichte der Anteilsschein mit 49,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 46,26 Prozent könnte die Steyr Motors-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 25,04 EUR erreichte der Anteilsschein am 17.08.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 26,31 Prozent würde die Steyr Motors-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Steyr Motors-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,250 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,210 EUR aus.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Steyr Motors am 23.03.2027 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,555 EUR je Steyr Motors-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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