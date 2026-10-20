Steyr Motors Aktie 139399233 / AT0000A3FW25
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20.10.2026 09:29:00
Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Dienstagvormittag behauptet
Die Aktie von Steyr Motors zeigt sich am Dienstagvormittag ohne grosse Bewegung. Mit einem Kurs von 36,74 EUR zeigte sich die Steyr Motors-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.
Kaum Bewegung liess sich um 09:28 Uhr bei der Steyr Motors-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 36,74 EUR. Der Kurs der Steyr Motors-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 36,84 EUR zu. In der Spitze büsste die Steyr Motors-Aktie bis auf 36,26 EUR ein. Bei 36,70 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 53'400 Steyr Motors-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 22.10.2025 auf bis zu 52,80 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 43,71 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 17.08.2026 (25,04 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Steyr Motors-Aktie derzeit noch 31,85 Prozent Luft nach unten.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,253 EUR. Im Vorjahr erhielten Steyr Motors-Aktionäre 0,250 EUR je Wertpapier.
Am 22.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Steyr Motors veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 28.10.2027.
Den erwarteten Gewinn je Steyr Motors-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,780 EUR fest.
Redaktion finanzen.ch
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