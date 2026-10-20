Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Nachmittag mit Abschlägen

Die Steyr Motors-Aktie notierte um 16:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 36,40 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Steyr Motors-Aktie bis auf 35,98 EUR. Bei 36,70 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Steyr Motors-Aktien beläuft sich auf 121'663 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.10.2025 bei 52,80 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Steyr Motors-Aktie somit 31,06 Prozent niedriger. Bei 25,04 EUR fiel das Papier am 17.08.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,21 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Steyr Motors-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,253 EUR. Im Vorjahr hatte Steyr Motors 0,250 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Steyr Motors am 22.10.2026 präsentieren. Steyr Motors dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 28.10.2027 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Steyr Motors ein EPS in Höhe von 0,780 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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