Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors behauptet sich am Vormittag

Kaum Bewegung liess sich um 09:28 Uhr bei der Steyr Motors-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 27,30 EUR. Die Steyr Motors-Aktie zog in der Spitze bis auf 27,50 EUR an. Die Steyr Motors-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 27,30 EUR ab. Bei 27,36 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 1'456 Steyr Motors-Aktien umgesetzt.

Am 01.10.2025 markierte das Papier bei 57,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 110,99 Prozent könnte die Steyr Motors-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 17.08.2026 Kursverluste bis auf 25,04 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 8,28 Prozent könnte die Steyr Motors-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,350 EUR, nach 0,250 EUR im Jahr 2025.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 22.10.2026 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 28.10.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Steyr Motors einen Gewinn von 1,11 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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