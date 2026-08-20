Steyr Motors Aktie 139399233 / AT0000A3FW25
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20.08.2026 16:29:00
Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors gewinnt am Donnerstagnachmittag an Fahrt
Die Aktie von Steyr Motors zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Steyr Motors-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 4,0 Prozent auf 28,38 EUR.
Die Steyr Motors-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 4,0 Prozent auf 28,38 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Steyr Motors-Aktie bei 28,60 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 27,36 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 25'258 Steyr Motors-Aktien.
Bei einem Wert von 57,60 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.10.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Steyr Motors-Aktie somit 50,73 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 25,04 EUR ab. Abschläge von 11,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Die Dividendenausschüttung für Steyr Motors-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,250 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,350 EUR belaufen.
Steyr Motors wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 22.10.2026 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Steyr Motors rechnen Experten am 28.10.2027.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,11 EUR je Steyr Motors-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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