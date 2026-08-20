Steyr Motors Aktie 139399233 / AT0000A3FW25
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20.08.2026 12:29:00
Steyr Motors Aktie News: Anleger greifen bei Steyr Motors am Mittag zu
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Steyr Motors. Die Steyr Motors-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Plus bei 27,70 EUR.
Um 12:28 Uhr stieg die Steyr Motors-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 27,70 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Steyr Motors-Aktie bei 27,90 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 27,36 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 10'794 Steyr Motors-Aktien umgesetzt.
Bei 57,60 EUR markierte der Titel am 01.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Steyr Motors-Aktie damit 51,91 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 17.08.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 25,04 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 9,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,350 EUR. Im Vorjahr erhielten Steyr Motors-Aktionäre 0,250 EUR je Wertpapier.
Am 22.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Steyr Motors möglicherweise am 28.10.2027 präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 1,11 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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