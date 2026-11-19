Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 33,20 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Steyr Motors-Aktie bei 33,46 EUR. Bei 32,82 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 772 Steyr Motors-Aktien umgesetzt.

Am 08.01.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 49,70 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Steyr Motors-Aktie damit 33,20 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 17.08.2026 Kursverluste bis auf 25,04 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Steyr Motors-Aktie derzeit noch 24,58 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Steyr Motors-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,250 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,210 EUR belaufen.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.03.2027 veröffentlicht.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,555 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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