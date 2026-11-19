Die Steyr Motors-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr 4,8 Prozent im Plus bei 34,30 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Steyr Motors-Aktie bei 34,30 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 32,82 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 24'926 Steyr Motors-Aktien.

Am 08.01.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 49,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 44,90 Prozent Plus fehlen der Steyr Motors-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 17.08.2026 (25,04 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Steyr Motors-Aktie 27,00 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,210 EUR. Im Vorjahr erhielten Steyr Motors-Aktionäre 0,250 EUR je Wertpapier.

Voraussichtlich am 23.03.2027 dürfte Steyr Motors Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,555 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Steyr Motors-Aktie

Steyr Motors-Aktie hebt nach Übernahmeangebot von Red Cat kräftig ab

Steyr Motors will erste Dividende nach IPO zahlen - Aktie stabil

Steyr Motors-Aktie trotz Rekordzielen im Minus: Konzernumbau angekündigt