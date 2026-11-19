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19.11.2026 16:29:00
Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors gewinnt am Donnerstagnachmittag
Die Aktie von Steyr Motors zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Steyr Motors-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 4,8 Prozent auf 34,30 EUR.
Die Steyr Motors-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr 4,8 Prozent im Plus bei 34,30 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Steyr Motors-Aktie bei 34,30 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 32,82 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 24'926 Steyr Motors-Aktien.
Am 08.01.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 49,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 44,90 Prozent Plus fehlen der Steyr Motors-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 17.08.2026 (25,04 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Steyr Motors-Aktie 27,00 Prozent sinken.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,210 EUR. Im Vorjahr erhielten Steyr Motors-Aktionäre 0,250 EUR je Wertpapier.
Voraussichtlich am 23.03.2027 dürfte Steyr Motors Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,555 EUR je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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