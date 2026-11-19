Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von Steyr Motors zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,5 Prozent auf 33,54 EUR. Kurzfristig markierte die Steyr Motors-Aktie bei 33,86 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 32,82 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 14'796 Steyr Motors-Aktien.

Bei einem Wert von 49,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.01.2026). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 48,18 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 25,04 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Steyr Motors-Aktie 33,95 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,250 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,210 EUR.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 23.03.2027 terminiert.

Experten taxieren den Steyr Motors-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,555 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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