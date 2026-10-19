Steyr Motors Aktie 139399233 / AT0000A3FW25
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19.10.2026 09:29:00
Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors verteuert sich am Vormittag kräftig
Die Aktie von Steyr Motors gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Steyr Motors-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 19,7 Prozent im Plus bei 36,22 EUR.
Um 09:28 Uhr wies die Steyr Motors-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 19,7 Prozent auf 36,22 EUR nach oben. Die Steyr Motors-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 36,90 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 36,54 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 31'322 Steyr Motors-Aktien umgesetzt.
Am 22.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 52,80 EUR. Mit einem Zuwachs von 45,78 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 17.08.2026 bei 25,04 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,87 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Zuletzt erhielten Steyr Motors-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,250 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,253 EUR aus.
Am 22.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Steyr Motors veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Steyr Motors rechnen Experten am 28.10.2027.
In der Steyr Motors-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,780 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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