Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Nachmittag mit Kursfeuerwerk

Um 16:28 Uhr ging es für das Steyr Motors-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 21,2 Prozent auf 36,66 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Steyr Motors-Aktie bisher bei 36,90 EUR. Mit einem Wert von 36,54 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 115'854 Steyr Motors-Aktien umgesetzt.

Bei 52,80 EUR markierte der Titel am 22.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Steyr Motors-Aktie somit 30,57 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 17.08.2026 bei 25,04 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 31,70 Prozent könnte die Steyr Motors-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Steyr Motors-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,250 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,253 EUR aus.

Steyr Motors wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 22.10.2026 vorlegen. Experten kalkulieren am 28.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Steyr Motors.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,780 EUR je Steyr Motors-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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