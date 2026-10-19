Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Montagmittag stark gefragt

Die Steyr Motors-Aktie konnte um 12:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 21,0 Prozent auf 36,60 EUR. Die Steyr Motors-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 36,90 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 36,54 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 87'283 Steyr Motors-Aktien umgesetzt.

Am 22.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 52,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Steyr Motors-Aktie liegt somit 30,68 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 25,04 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (17.08.2026). Abschläge von 31,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Steyr Motors seine Aktionäre 2025 mit 0,250 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,253 EUR je Aktie ausschütten.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 22.10.2026 terminiert. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Steyr Motors-Anleger Experten zufolge am 28.10.2027 werfen.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,780 EUR je Steyr Motors-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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