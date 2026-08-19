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Steyr Motors Aktie 139399233 / AT0000A3FW25

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19.08.2026 09:29:00

Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors gewinnt am Mittwochvormittag

Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors gewinnt am Mittwochvormittag

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Steyr Motors. Zuletzt konnte die Aktie von Steyr Motors zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 27,30 EUR.

Steyr Motors
27.90 EUR 3.33%
Kaufen Verkaufen

Um 09:28 Uhr wies die Steyr Motors-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 27,30 EUR nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Steyr Motors-Aktie bisher bei 27,38 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 27,38 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 956 Steyr Motors-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 57,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.10.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Steyr Motors-Aktie mit einem Kursplus von 110,99 Prozent wieder erreichen. Am 17.08.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 25,04 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Steyr Motors-Aktie 8,28 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Im Vorjahr hatte Steyr Motors 0,250 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 22.10.2026 erwartet. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 28.10.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,11 EUR je Steyr Motors-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: nanantachoke / Shutterstock.com
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