Steyr Motors Aktie 139399233 / AT0000A3FW25
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19.08.2026 16:29:00
Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Nachmittag höher
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Steyr Motors. Die Steyr Motors-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 27,44 EUR.
Im XETRA-Handel gewannen die Steyr Motors-Papiere um 16:28 Uhr 1,5 Prozent. In der Spitze gewann die Steyr Motors-Aktie bis auf 28,42 EUR. Mit einem Wert von 27,38 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 57'188 Steyr Motors-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (57,60 EUR) erklomm das Papier am 01.10.2025. Der derzeitige Kurs der Steyr Motors-Aktie liegt somit 52,36 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 17.08.2026 gab der Anteilsschein bis auf 25,04 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Steyr Motors-Aktie 8,75 Prozent sinken.
Nachdem im Jahr 2025 0,250 EUR an Steyr Motors-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,350 EUR aus.
Steyr Motors wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 22.10.2026 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 28.10.2027 erwartet.
Experten gehen davon aus, dass Steyr Motors im Jahr 2026 1,11 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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