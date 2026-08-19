Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors legt am Mittwochmittag zu

Im XETRA-Handel gewannen die Steyr Motors-Papiere um 12:28 Uhr 2,4 Prozent. Die Steyr Motors-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 28,42 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 27,38 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 49'704 Steyr Motors-Aktien umgesetzt.

Am 01.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 57,60 EUR. Der derzeitige Kurs der Steyr Motors-Aktie liegt somit 51,91 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 17.08.2026 bei 25,04 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Steyr Motors-Aktie derzeit noch 9,60 Prozent Luft nach unten.

Für Steyr Motors-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,250 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,350 EUR ausgeschüttet werden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Steyr Motors wird am 22.10.2026 gerechnet. Am 28.10.2027 wird Steyr Motors schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,11 EUR je Steyr Motors-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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