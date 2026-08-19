Steyr Motors Aktie 139399233 / AT0000A3FW25
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19.08.2026 12:29:00
Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors legt am Mittwochmittag zu
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Steyr Motors. Das Papier von Steyr Motors legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,4 Prozent auf 27,70 EUR.
Im XETRA-Handel gewannen die Steyr Motors-Papiere um 12:28 Uhr 2,4 Prozent. Die Steyr Motors-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 28,42 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 27,38 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 49'704 Steyr Motors-Aktien umgesetzt.
Am 01.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 57,60 EUR. Der derzeitige Kurs der Steyr Motors-Aktie liegt somit 51,91 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 17.08.2026 bei 25,04 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Steyr Motors-Aktie derzeit noch 9,60 Prozent Luft nach unten.
Für Steyr Motors-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,250 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,350 EUR ausgeschüttet werden.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Steyr Motors wird am 22.10.2026 gerechnet. Am 28.10.2027 wird Steyr Motors schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,11 EUR je Steyr Motors-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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