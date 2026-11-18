Um 16:28 Uhr ging es für die Steyr Motors-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 4,4 Prozent auf 33,00 EUR. Bei 32,80 EUR markierte die Steyr Motors-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 34,22 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 68'856 Steyr Motors-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (49,70 EUR) erklomm das Papier am 08.01.2026. Derzeit notiert die Steyr Motors-Aktie damit 33,60 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 17.08.2026 Kursverluste bis auf 25,04 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,12 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Steyr Motors-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,250 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,210 EUR ausgeschüttet werden.

Am 23.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Steyr Motors veröffentlicht werden.

In der Steyr Motors-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,555 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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