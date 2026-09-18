Steyr Motors Aktie 139399233 / AT0000A3FW25
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18.09.2026 09:29:00
Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Freitagvormittag mit stabiler Tendenz
Die Aktie von Steyr Motors zeigt sich am Freitagvormittag ohne grosse Bewegung. Kaum Bewegung liess sich zuletzt bei der Steyr Motors-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 28,20 EUR.
Kaum Ausschläge verzeichnete die Steyr Motors-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:28 Uhr bei 28,20 EUR. Die Steyr Motors-Aktie zog in der Spitze bis auf 28,20 EUR an. Die Steyr Motors-Aktie sank bis auf 28,10 EUR. Mit einem Wert von 28,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 100 Steyr Motors-Aktien.
Am 01.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 57,60 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Steyr Motors-Aktie ist somit 104,26 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 17.08.2026 bei 25,04 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Steyr Motors-Aktie derzeit noch 11,21 Prozent Luft nach unten.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,253 EUR. Im Vorjahr erhielten Steyr Motors-Aktionäre 0,250 EUR je Wertpapier.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Steyr Motors wird am 22.10.2026 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 28.10.2027.
Experten gehen davon aus, dass Steyr Motors im Jahr 2026 0,780 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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