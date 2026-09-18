Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors verteidigt Stellung am Nachmittag

Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich um 16:28 Uhr die Steyr Motors-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 28,22 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Steyr Motors-Aktie bei 28,50 EUR. Die Steyr Motors-Aktie sank bis auf 27,74 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 28,10 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Steyr Motors-Aktien beläuft sich auf 7'544 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 57,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.10.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 104,11 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 17.08.2026 Kursverluste bis auf 25,04 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Steyr Motors-Aktie 12,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Steyr Motors seine Aktionäre 2025 mit 0,250 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,253 EUR je Aktie ausschütten.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Steyr Motors am 22.10.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Steyr Motors rechnen Experten am 28.10.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Steyr Motors ein EPS in Höhe von 0,780 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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