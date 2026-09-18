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Steyr Motors Aktie 139399233 / AT0000A3FW25

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18.09.2026 12:29:00

Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors tritt am Freitagmittag auf der Stelle

Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors tritt am Freitagmittag auf der Stelle

Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Freitagmittag die Aktie von Steyr Motors. Mit einem Kurs von 28,20 EUR zeigte sich die Steyr Motors-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Steyr Motors
28.08 EUR 0.50%
Kaufen Verkaufen

Mit einem Wert von 28,20 EUR bewegte sich die Steyr Motors-Aktie um 12:28 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Die Steyr Motors-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 28,44 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Steyr Motors-Aktie bis auf 27,76 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 28,10 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 4'378 Steyr Motors-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 01.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 57,60 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 104,26 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Steyr Motors-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 17.08.2026 auf bis zu 25,04 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,21 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Steyr Motors-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,250 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,253 EUR belaufen.

Die Steyr Motors-Bilanz für Q3 2026 wird am 22.10.2026 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Steyr Motors rechnen Experten am 28.10.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,780 EUR je Aktie in den Steyr Motors-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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