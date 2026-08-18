Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Dienstagvormittag im Bullenmodus

Das Papier von Steyr Motors legte um 09:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 6,4 Prozent auf 27,42 EUR. In der Spitze legte die Steyr Motors-Aktie bis auf 27,42 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 26,24 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 5'333 Steyr Motors-Aktien den Besitzer.

Bei 57,60 EUR markierte der Titel am 01.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Steyr Motors-Aktie mit einem Kursplus von 110,07 Prozent wieder erreichen. Am 17.08.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 25,04 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Steyr Motors-Aktie damit 9,50 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,250 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,350 EUR je Steyr Motors-Aktie.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 19.08.2026 terminiert. Die Veröffentlichung der Steyr Motors-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 28.10.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,11 EUR je Steyr Motors-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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