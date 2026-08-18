Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors legt am Nachmittag zu

Die Aktionäre schickten das Papier von Steyr Motors nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 4,8 Prozent auf 27,00 EUR. Bei 27,44 EUR erreichte die Steyr Motors-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 26,24 EUR. Bisher wurden heute 39'851 Steyr Motors-Aktien gehandelt.

Am 01.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 57,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 113,33 Prozent Plus fehlen der Steyr Motors-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 25,04 EUR am 17.08.2026. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,26 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,350 EUR, nach 0,250 EUR im Jahr 2025.

Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte Steyr Motors am 19.08.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Steyr Motors rechnen Experten am 28.10.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,11 EUR je Aktie in den Steyr Motors-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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