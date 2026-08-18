Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’318 0.1%  SPI 20’162 -0.1%  Dow 53’377 -0.2%  DAX 26’152 -0.7%  Euro 0.9402 0.1%  EStoxx50 6’473 -0.9%  Gold 4’364 -1.2%  Bitcoin 52’651 0.8%  Dollar 0.8117 0.1%  Öl 91.5 0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Zurich Insurance1107539Amrize143013422On113454047Rheinmetall345850Partners Group2460882
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Bitcoin: Nachfrage zieht an - doch ein wichtiger Treiber fehlt
Nach Warren Buffett: Auf diese Aktien setzt Berkshire Hathaway
BASF-Aktie stärker: Agrochemie-IPO macht Fortschritte
Basilea-Aktie weit im Plus: Ziele hochgeschraubt
Evonext-Aktie sackt ab: Reverse Merger mit Sporttechnologie-Firma Ascend
Suche...

Steyr Motors Aktie 139399233 / AT0000A3FW25

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

18.08.2026 16:29:00

Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors legt am Nachmittag zu

Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors legt am Nachmittag zu

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Steyr Motors. Die Steyr Motors-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 4,8 Prozent im Plus bei 27,00 EUR.

Steyr Motors
26.94 EUR 3.62%
Kaufen Verkaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Steyr Motors nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 4,8 Prozent auf 27,00 EUR. Bei 27,44 EUR erreichte die Steyr Motors-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 26,24 EUR. Bisher wurden heute 39'851 Steyr Motors-Aktien gehandelt.

Am 01.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 57,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 113,33 Prozent Plus fehlen der Steyr Motors-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 25,04 EUR am 17.08.2026. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,26 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,350 EUR, nach 0,250 EUR im Jahr 2025.

Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte Steyr Motors am 19.08.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Steyr Motors rechnen Experten am 28.10.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,11 EUR je Aktie in den Steyr Motors-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Steyr Motors-Aktie

Steyr Motors will erste Dividende nach IPO zahlen - Aktie stabil

Steyr Motors-Aktie trotz Rekordzielen im Minus: Konzernumbau angekündigt

Steyr-Motors-Aktie: Nach Rally nun starke Kurskorrektur


Bildquelle: WHYFRAME / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung

Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Steyr Motors

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten