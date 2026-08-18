Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors gewinnt am Dienstagmittag

Das Papier von Steyr Motors legte um 12:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 5,0 Prozent auf 27,04 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Steyr Motors-Aktie bei 27,42 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 26,24 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 30'102 Steyr Motors-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.10.2025 bei 57,60 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 113,02 Prozent könnte die Steyr Motors-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 25,04 EUR fiel das Papier am 17.08.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Steyr Motors-Aktie derzeit noch 7,40 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Steyr Motors-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,250 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,350 EUR belaufen.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 19.08.2026 terminiert. Experten kalkulieren am 28.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Steyr Motors.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Steyr Motors ein EPS in Höhe von 1,11 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Steyr Motors-Aktie

Steyr Motors will erste Dividende nach IPO zahlen - Aktie stabil

Steyr Motors-Aktie trotz Rekordzielen im Minus: Konzernumbau angekündigt

Steyr-Motors-Aktie: Nach Rally nun starke Kurskorrektur