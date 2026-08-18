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Steyr Motors Aktie 139399233 / AT0000A3FW25

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18.08.2026 12:29:00

Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors gewinnt am Dienstagmittag

Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors gewinnt am Dienstagmittag

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Steyr Motors. Das Papier von Steyr Motors konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 5,0 Prozent auf 27,04 EUR.

Steyr Motors
27.32 EUR 5.08%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von Steyr Motors legte um 12:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 5,0 Prozent auf 27,04 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Steyr Motors-Aktie bei 27,42 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 26,24 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 30'102 Steyr Motors-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.10.2025 bei 57,60 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 113,02 Prozent könnte die Steyr Motors-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 25,04 EUR fiel das Papier am 17.08.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Steyr Motors-Aktie derzeit noch 7,40 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Steyr Motors-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,250 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,350 EUR belaufen.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 19.08.2026 terminiert. Experten kalkulieren am 28.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Steyr Motors.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Steyr Motors ein EPS in Höhe von 1,11 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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