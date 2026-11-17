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17.11.2026 09:29:00
Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors verteuert sich am Vormittag
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Steyr Motors. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 35,86 EUR zu.
Um 09:28 Uhr wies die Steyr Motors-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 35,86 EUR nach oben. Zwischenzeitlich stieg die Steyr Motors-Aktie sogar auf 35,86 EUR. Bei 35,54 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 1'377 Steyr Motors-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.01.2026 bei 49,70 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 38,59 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 25,04 EUR am 17.08.2026. Mit Abgaben von 30,17 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,250 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,210 EUR.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 23.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,555 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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