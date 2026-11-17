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17.11.2026 16:29:00
Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors tendiert am Nachmittag südwärts
Die Aktie von Steyr Motors gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Steyr Motors-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,5 Prozent auf 34,98 EUR.
Um 16:28 Uhr ging es für die Steyr Motors-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 34,98 EUR. Die Steyr Motors-Aktie sank bis auf 34,88 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 35,54 EUR. Der Tagesumsatz der Steyr Motors-Aktie belief sich zuletzt auf 68'833 Aktien.
Am 08.01.2026 erreichte der Anteilsschein mit 49,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 42,08 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 25,04 EUR am 17.08.2026. Derzeit notiert die Steyr Motors-Aktie damit 39,70 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,250 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,210 EUR.
Voraussichtlich am 23.03.2027 dürfte Steyr Motors Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,555 EUR je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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