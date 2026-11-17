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17.11.2026 12:29:00
Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Dienstagmittag mit Abschlägen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Steyr Motors. Die Steyr Motors-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 35,30 EUR abwärts.
Um 12:28 Uhr ging es für die Steyr Motors-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 35,30 EUR. Die Steyr Motors-Aktie sank bis auf 35,16 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 35,54 EUR. Zuletzt wechselten 17'318 Steyr Motors-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 49,70 EUR erreichte der Titel am 08.01.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 40,79 Prozent über dem aktuellen Kurs der Steyr Motors-Aktie. Am 17.08.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 25,04 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,07 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Steyr Motors-Aktie.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,250 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,210 EUR.
Am 23.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Steyr Motors veröffentlicht werden.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,555 EUR je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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