Um 12:28 Uhr ging es für die Steyr Motors-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 35,30 EUR. Die Steyr Motors-Aktie sank bis auf 35,16 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 35,54 EUR. Zuletzt wechselten 17'318 Steyr Motors-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 49,70 EUR erreichte der Titel am 08.01.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 40,79 Prozent über dem aktuellen Kurs der Steyr Motors-Aktie. Am 17.08.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 25,04 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,07 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Steyr Motors-Aktie.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,250 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,210 EUR.

Am 23.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Steyr Motors veröffentlicht werden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,555 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Steyr Motors-Aktie

Steyr Motors-Aktie hebt nach Übernahmeangebot von Red Cat kräftig ab

Steyr Motors will erste Dividende nach IPO zahlen - Aktie stabil

Steyr Motors-Aktie trotz Rekordzielen im Minus: Konzernumbau angekündigt