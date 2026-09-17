Steyr Motors Aktie 139399233 / AT0000A3FW25
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17.09.2026 09:29:00
Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Donnerstagvormittag mit grünen Vorzeichen
Die Aktie von Steyr Motors zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Steyr Motors-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 28,50 EUR.
Um 09:28 Uhr wies die Steyr Motors-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 28,50 EUR nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Steyr Motors-Aktie bisher bei 28,50 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 28,20 EUR. Der Tagesumsatz der Steyr Motors-Aktie belief sich zuletzt auf 1'019 Aktien.
Am 01.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 57,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Steyr Motors-Aktie somit 50,52 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 17.08.2026 Kursverluste bis auf 25,04 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 12,14 Prozent würde die Steyr Motors-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,253 EUR. Im Vorjahr erhielten Steyr Motors-Aktionäre 0,250 EUR je Wertpapier.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Steyr Motors am 22.10.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 28.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Steyr Motors.
Von Analysten wird erwartet, dass Steyr Motors im Jahr 2026 0,780 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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