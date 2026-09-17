Steyr Motors Aktie 139399233 / AT0000A3FW25
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17.09.2026 16:29:00
Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors präsentiert sich am Donnerstagnachmittag fester
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Steyr Motors. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 28,48 EUR zu.
Um 16:28 Uhr stieg die Steyr Motors-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 28,48 EUR. Kurzfristig markierte die Steyr Motors-Aktie bei 28,86 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 28,20 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 5'789 Steyr Motors-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 01.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 57,60 EUR. Gewinne von 102,25 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 25,04 EUR. Dieser Wert wurde am 17.08.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,08 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nachdem Steyr Motors seine Aktionäre 2025 mit 0,250 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,253 EUR je Aktie ausschütten.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 22.10.2026 erwartet. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 28.10.2027 erwartet.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Steyr Motors-Gewinn in Höhe von 0,780 EUR je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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