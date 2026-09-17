Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors tendiert am Donnerstagmittag um Nulllinie

Die Steyr Motors-Aktie zeigte sich um 12:28 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 28,22 EUR an der Tafel. Die Steyr Motors-Aktie legte bis auf 28,86 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Das bisherige Tagestief markierte Steyr Motors-Aktie bei 28,20 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 28,20 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2'360 Steyr Motors-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 57,60 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.10.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 104,11 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 25,04 EUR ab. Abschläge von 11,27 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Steyr Motors seine Aktionäre 2025 mit 0,250 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,253 EUR je Aktie ausschütten.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 22.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Steyr Motors rechnen Experten am 28.10.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,780 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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