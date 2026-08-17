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Steyr Motors Aktie 139399233 / AT0000A3FW25

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17.08.2026 09:29:00

Steyr Motors Aktie News: Anleger schicken Steyr Motors am Vormittag tief südwärts

Steyr Motors Aktie News: Anleger schicken Steyr Motors am Vormittag tief südwärts

Die Aktie von Steyr Motors gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Steyr Motors-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 12,0 Prozent auf 29,10 EUR.

Steyr Motors
27.82 EUR -16.15%
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Die Steyr Motors-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:28 Uhr um 12,0 Prozent auf 29,10 EUR ab. Die Steyr Motors-Aktie gab in der Spitze bis auf 29,00 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 30,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 12'778 Steyr Motors-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 57,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.10.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Steyr Motors-Aktie derzeit noch 97,94 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 27,30 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 6,19 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,350 EUR, nach 0,250 EUR im Jahr 2025.

Voraussichtlich am 19.08.2026 dürfte Steyr Motors Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren. Am 28.10.2027 wird Steyr Motors schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

In der Steyr Motors-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,11 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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