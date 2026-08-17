Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Montagnachmittag im Tiefenrausch

Die Steyr Motors-Aktie gab im XETRA-Handel um 16:28 Uhr um 21,2 Prozent auf 26,04 EUR nach. In der Spitze büsste die Steyr Motors-Aktie bis auf 25,88 EUR ein. Bei 30,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 170'925 Steyr Motors-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (57,60 EUR) erklomm das Papier am 01.10.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Steyr Motors-Aktie derzeit noch 121,20 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 17.08.2026 (25,88 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 0,61 Prozent könnte die Steyr Motors-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,350 EUR, nach 0,250 EUR im Jahr 2025.

Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 19.08.2026 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Steyr Motors rechnen Experten am 28.10.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Steyr Motors im Jahr 2026 1,11 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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