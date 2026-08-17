Steyr Motors Aktie 139399233 / AT0000A3FW25
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
17.08.2026 16:29:00
Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Montagnachmittag im Tiefenrausch
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Steyr Motors. Die Steyr Motors-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 21,2 Prozent auf 26,04 EUR abwärts.
Die Steyr Motors-Aktie gab im XETRA-Handel um 16:28 Uhr um 21,2 Prozent auf 26,04 EUR nach. In der Spitze büsste die Steyr Motors-Aktie bis auf 25,88 EUR ein. Bei 30,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 170'925 Steyr Motors-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (57,60 EUR) erklomm das Papier am 01.10.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Steyr Motors-Aktie derzeit noch 121,20 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 17.08.2026 (25,88 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 0,61 Prozent könnte die Steyr Motors-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,350 EUR, nach 0,250 EUR im Jahr 2025.
Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 19.08.2026 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Steyr Motors rechnen Experten am 28.10.2027.
Von Analysten wird erwartet, dass Steyr Motors im Jahr 2026 1,11 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Steyr Motors-Aktie
Steyr Motors will erste Dividende nach IPO zahlen - Aktie stabil
Steyr Motors-Aktie trotz Rekordzielen im Minus: Konzernumbau angekündigt
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu Steyr Motors
Analysen zu Steyr Motors
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI mit Verlusten -- DAX unentschlossen - Rekordhoch bleibt in Sichtweite -- US-Börsen uneins -- Anleger in Asien letztlich in Kauflaune - Gewinne an den Börsen in Fernost
Am heimischen Aktienmarkt ist ein Abwärtstrend zu sehen. Der deutsche Leitindex zeigt sich wenig bewegt. Die US-Aktienmärkte finden keine gemeinsame Richtung. In Fernost dominierten am Montag die Käufer das Geschehen.