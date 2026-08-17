Steyr Motors Aktie 139399233 / AT0000A3FW25
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17.08.2026 12:29:00
Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Mittag mit kräftigen Verlusten
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Steyr Motors. Das Papier von Steyr Motors gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 18,0 Prozent auf 27,10 EUR abwärts.
Die Steyr Motors-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 18,0 Prozent bei 27,10 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Steyr Motors-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 27,00 EUR aus. Bei 30,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 87'320 Steyr Motors-Aktien den Besitzer.
Am 01.10.2025 markierte das Papier bei 57,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 112,55 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 17.08.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 27,00 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Steyr Motors-Aktie derzeit noch 0,37 Prozent Luft nach unten.
Nachdem im Jahr 2025 0,250 EUR an Steyr Motors-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,350 EUR aus.
Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte Steyr Motors am 19.08.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 28.10.2027.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Steyr Motors einen Gewinn von 1,11 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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