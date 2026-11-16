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16.11.2026 09:29:00
Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Montagvormittag mit grünen Vorzeichen
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Steyr Motors. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 35,50 EUR zu.
Um 09:28 Uhr sprang die Steyr Motors-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 35,50 EUR zu. Die Steyr Motors-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 35,86 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 35,66 EUR. Bisher wurden via XETRA 1'386 Steyr Motors-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 08.01.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 49,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Steyr Motors-Aktie ist somit 40,00 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 17.08.2026 bei 25,04 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,46 Prozent.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,210 EUR. Im Vorjahr erhielten Steyr Motors-Aktionäre 0,250 EUR je Wertpapier.
Steyr Motors wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 23.03.2027 vorlegen.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Steyr Motors-Gewinn in Höhe von 0,555 EUR je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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