Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors steigt am Montagnachmittag

Die Steyr Motors-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 35,70 EUR. Kurzfristig markierte die Steyr Motors-Aktie bei 35,86 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 35,66 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 6'941 Steyr Motors-Aktien den Besitzer.

Am 08.01.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 49,70 EUR an. Mit einem Zuwachs von 39,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 17.08.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 25,04 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,86 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,210 EUR. Im Vorjahr hatte Steyr Motors 0,250 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 23.03.2027 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,555 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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