Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors präsentiert sich am Mittag stärker

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 35,54 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Steyr Motors-Aktie bei 35,86 EUR. Bei 35,66 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 4'694 Steyr Motors-Aktien gehandelt.

Am 08.01.2026 erreichte der Anteilsschein mit 49,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 39,84 Prozent könnte die Steyr Motors-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 17.08.2026 gab der Anteilsschein bis auf 25,04 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 29,54 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Steyr Motors-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,210 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Steyr Motors 0,250 EUR aus.

Am 23.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,555 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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