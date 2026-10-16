Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Vormittag stärker

Die Aktionäre schickten das Papier von Steyr Motors nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 4,8 Prozent auf 30,32 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Steyr Motors-Aktie sogar auf 30,48 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 29,90 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 3'241 Steyr Motors-Aktien.

Am 22.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 52,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Steyr Motors-Aktie ist somit 74,14 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 17.08.2026 Kursverluste bis auf 25,04 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Steyr Motors-Aktie derzeit noch 17,41 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Steyr Motors seine Aktionäre 2025 mit 0,250 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,253 EUR je Aktie ausschütten.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Steyr Motors am 22.10.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 28.10.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Steyr Motors-Aktie in Höhe von 0,780 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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