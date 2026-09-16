Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors steigt am Mittwochvormittag

Das Papier von Steyr Motors legte um 09:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 28,42 EUR. Kurzfristig markierte die Steyr Motors-Aktie bei 28,42 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 28,42 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 83 Steyr Motors-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 01.10.2025 auf bis zu 57,60 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Steyr Motors-Aktie ist somit 102,67 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 25,04 EUR am 17.08.2026. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,89 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,253 EUR, nach 0,250 EUR im Jahr 2025.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.10.2026 erfolgen. Die Veröffentlichung der Steyr Motors-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 28.10.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,780 EUR je Aktie in den Steyr Motors-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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