Steyr Motors Aktie 139399233 / AT0000A3FW25
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16.09.2026 16:29:00
Steyr Motors Aktie News: Anleger schicken Steyr Motors am Nachmittag ins Minus
Die Aktie von Steyr Motors gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Steyr Motors-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 28,12 EUR abwärts.
Der Steyr Motors-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 28,12 EUR. Die Steyr Motors-Aktie sank bis auf 28,06 EUR. Bei 28,42 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Steyr Motors-Aktien beläuft sich auf 1'117 Stück.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 57,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.10.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 104,84 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 17.08.2026 auf bis zu 25,04 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Steyr Motors-Aktie 12,30 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,253 EUR, nach 0,250 EUR im Jahr 2025.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.10.2026 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Steyr Motors-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 28.10.2027.
Experten gehen davon aus, dass Steyr Motors im Jahr 2026 0,780 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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