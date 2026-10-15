Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors fällt am Donnerstagnachmittag

Der Steyr Motors-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 1,2 Prozent auf 28,42 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Steyr Motors-Aktie bei 28,22 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 28,60 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1'514 Steyr Motors-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.10.2025 bei 52,80 EUR. Mit einem Zuwachs von 85,78 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 17.08.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 25,04 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,89 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Steyr Motors-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Steyr Motors-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,250 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,253 EUR belaufen.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.10.2026 veröffentlicht. Schätzungsweise am 28.10.2027 dürfte Steyr Motors die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,780 EUR je Steyr Motors-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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