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15.09.2026 09:29:00

Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Vormittag kaum verändert

Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Vormittag kaum verändert

Die Aktie von Steyr Motors hat am Dienstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Steyr Motors-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 28,00 EUR.

Steyr Motors
28.28 EUR 1.00%
Kaufen Verkaufen

Anleger zeigten sich um 09:28 Uhr bei der Steyr Motors-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 28,00 EUR. Bei 28,00 EUR markierte die Steyr Motors-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Abwärtsbewegung der Steyr Motors-Aktie ging bis auf 27,86 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 27,86 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 69 Steyr Motors-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 57,60 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.10.2025). Mit einem Zuwachs von mindestens 105,71 Prozent könnte die Steyr Motors-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 17.08.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 25,04 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Steyr Motors-Aktie derzeit noch 10,57 Prozent Luft nach unten.

Steyr Motors-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,250 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,253 EUR aus.

Steyr Motors wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 22.10.2026 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 28.10.2027 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Steyr Motors-Aktie in Höhe von 0,780 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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