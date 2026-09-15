Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors legt am Dienstagnachmittag zu

Die Steyr Motors-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 28,26 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Steyr Motors-Aktie bei 28,76 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 27,86 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2'107 Steyr Motors-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.10.2025 bei 57,60 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 103,82 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 17.08.2026 (25,04 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Steyr Motors-Aktie 11,39 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,253 EUR. Im Vorjahr hatte Steyr Motors 0,250 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 22.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Steyr Motors veröffentlicht werden. Steyr Motors dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 28.10.2027 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Steyr Motors-Gewinn in Höhe von 0,780 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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