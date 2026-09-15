Steyr Motors Aktie 139399233 / AT0000A3FW25
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15.09.2026 12:29:00
Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Mittag ohne grosse Veränderung
Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von Steyr Motors. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Steyr Motors-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 28,00 EUR.
Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich um 12:28 Uhr die Steyr Motors-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 28,00 EUR. Der Kurs der Steyr Motors-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 28,34 EUR zu. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Steyr Motors-Aktie bisher bei 27,86 EUR. Bei 27,86 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 548 Steyr Motors-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (57,60 EUR) erklomm das Papier am 01.10.2025. Der derzeitige Kurs der Steyr Motors-Aktie liegt somit 51,39 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 25,04 EUR erreichte der Anteilsschein am 17.08.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 10,57 Prozent könnte die Steyr Motors-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Im Jahr 2025 erhielten Steyr Motors-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,250 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,253 EUR.
Steyr Motors wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 22.10.2026 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Steyr Motors-Anleger Experten zufolge am 28.10.2027 werfen.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,780 EUR je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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