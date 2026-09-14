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Steyr Motors Aktie 139399233 / AT0000A3FW25

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14.09.2026 09:29:00

Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors gewinnt am Vormittag an Boden

Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors gewinnt am Vormittag an Boden

Die Aktie von Steyr Motors gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Steyr Motors nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 28,28 EUR.

Steyr Motors
28.02 EUR 0.00%
Kaufen Verkaufen

Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von Steyr Motors zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 28,28 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Steyr Motors-Aktie bei 28,28 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 28,28 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 684 Steyr Motors-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 01.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 57,60 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Steyr Motors-Aktie 103,68 Prozent zulegen. Bei 25,04 EUR erreichte der Anteilsschein am 17.08.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Steyr Motors-Aktie damit 12,94 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2025 0,250 EUR an Steyr Motors-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,253 EUR aus.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Steyr Motors am 22.10.2026 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 28.10.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Steyr Motors-Aktie in Höhe von 0,780 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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