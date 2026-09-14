Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors tendiert am Mittag auf rotem Terrain

Um 12:28 Uhr rutschte die Steyr Motors-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 27,88 EUR ab. Die Steyr Motors-Aktie sank bis auf 27,88 EUR. Bei 28,28 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 1'805 Steyr Motors-Aktien gehandelt.

Am 01.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 57,60 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 106,60 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 25,04 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (17.08.2026). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Steyr Motors-Aktie 11,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2025 0,250 EUR an Steyr Motors-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,253 EUR aus.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 22.10.2026 terminiert. Experten kalkulieren am 28.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Steyr Motors.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,780 EUR je Steyr Motors-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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