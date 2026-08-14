Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors büsst am Freitagvormittag ein

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 33,12 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Steyr Motors-Aktie bis auf 33,12 EUR. Bei 33,12 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 52 Steyr Motors-Aktien gehandelt.

Bei 57,60 EUR markierte der Titel am 01.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 73,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 27,30 EUR am 25.11.2025. Der aktuelle Kurs der Steyr Motors-Aktie ist somit 17,57 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Steyr Motors-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,250 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,350 EUR ausgeschüttet werden.

Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von Steyr Motors wird am 19.08.2026 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 28.10.2027.

Den erwarteten Gewinn je Steyr Motors-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,11 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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