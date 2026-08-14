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Steyr Motors Aktie 139399233 / AT0000A3FW25

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14.08.2026 09:29:00

Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors büsst am Freitagvormittag ein

Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors büsst am Freitagvormittag ein

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Steyr Motors. Die Aktionäre schickten das Papier von Steyr Motors nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 33,12 EUR.

Steyr Motors
33.18 EUR 0.55%
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Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 33,12 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Steyr Motors-Aktie bis auf 33,12 EUR. Bei 33,12 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 52 Steyr Motors-Aktien gehandelt.

Bei 57,60 EUR markierte der Titel am 01.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 73,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 27,30 EUR am 25.11.2025. Der aktuelle Kurs der Steyr Motors-Aktie ist somit 17,57 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Steyr Motors-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,250 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,350 EUR ausgeschüttet werden.

Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von Steyr Motors wird am 19.08.2026 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 28.10.2027.

Den erwarteten Gewinn je Steyr Motors-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,11 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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