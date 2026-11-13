Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors behauptet sich am Freitagvormittag

Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich um 09:28 Uhr die Steyr Motors-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 35,44 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Steyr Motors-Aktie bei 35,50 EUR. Die Steyr Motors-Aktie sank bis auf 35,26 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 35,26 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'545 Steyr Motors-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 49,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.01.2026 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 40,24 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 17.08.2026 (25,04 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Steyr Motors-Aktie mit einem Verlust von 29,35 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Steyr Motors-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,250 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,210 EUR aus.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 23.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,555 EUR je Steyr Motors-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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