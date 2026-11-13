Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors reagiert am Freitagnachmittag positiv

Die Steyr Motors-Aktie notierte im XETRA-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 35,62 EUR. Im Tageshoch stieg die Steyr Motors-Aktie bis auf 35,98 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 35,26 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 13'168 Steyr Motors-Aktien umgesetzt.

Am 08.01.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 49,70 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 39,53 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 17.08.2026 bei 25,04 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 29,70 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Steyr Motors-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,250 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,210 EUR belaufen.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 23.03.2027 terminiert.

Experten taxieren den Steyr Motors-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,555 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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