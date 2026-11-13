Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors präsentiert sich am Mittag stärker

Um 12:28 Uhr wies die Steyr Motors-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 35,92 EUR nach oben. Die Steyr Motors-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 35,98 EUR aus. Bei 35,26 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 4'897 Steyr Motors-Aktien.

Am 08.01.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 49,70 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Steyr Motors-Aktie mit einem Kursplus von 38,36 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 25,04 EUR. Dieser Wert wurde am 17.08.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der Steyr Motors-Aktie ist somit 30,29 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Steyr Motors seine Aktionäre 2025 mit 0,250 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,210 EUR je Aktie ausschütten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.03.2027 erfolgen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,555 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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