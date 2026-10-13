Steyr Motors Aktie 139399233 / AT0000A3FW25
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13.10.2026 09:29:00
Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Dienstagvormittag mit stabiler Tendenz
Die Aktie von Steyr Motors hat am Dienstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Steyr Motors-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 29,72 EUR.
Kaum Ausschläge verzeichnete die Steyr Motors-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:28 Uhr bei 29,72 EUR. Die Steyr Motors-Aktie legte bis auf 29,72 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Steyr Motors-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 29,72 EUR ab. Bei 29,72 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Steyr Motors-Aktien beläuft sich auf 55 Stück.
Bei 52,80 EUR markierte der Titel am 22.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Steyr Motors-Aktie somit 43,71 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 17.08.2026 bei 25,04 EUR. Abschläge von 15,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Für Steyr Motors-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,250 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,253 EUR ausgeschüttet werden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Steyr Motors am 22.10.2026 vorlegen. Die Veröffentlichung der Steyr Motors-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 28.10.2027.
Experten gehen davon aus, dass Steyr Motors im Jahr 2026 0,780 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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