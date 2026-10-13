Steyr Motors Aktie 139399233 / AT0000A3FW25
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
13.10.2026 12:29:00
Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Dienstagmittag kaum verändert
Die Aktie von Steyr Motors zeigt sich am Dienstagmittag ohne grosse Bewegung. Kaum Ausschläge verzeichnete die Steyr Motors-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 29,70 EUR.
Die Steyr Motors-Aktie kam im XETRA-Handel um 12:28 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 29,70 EUR. Der Kurs der Steyr Motors-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 29,72 EUR zu. In der Spitze fiel die Steyr Motors-Aktie bis auf 29,30 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 29,72 EUR. Bisher wurden via XETRA 258 Steyr Motors-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei 52,80 EUR markierte der Titel am 22.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 77,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 17.08.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 25,04 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Steyr Motors-Aktie derzeit noch 15,69 Prozent Luft nach unten.
Experten gehen davon aus, dass Steyr Motors-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,253 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Steyr Motors 0,250 EUR aus.
Voraussichtlich am 22.10.2026 dürfte Steyr Motors Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Steyr Motors möglicherweise am 28.10.2027 präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je Steyr Motors-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,780 EUR fest.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Steyr Motors-Aktie
Steyr Motors will erste Dividende nach IPO zahlen - Aktie stabil
Steyr Motors-Aktie trotz Rekordzielen im Minus: Konzernumbau angekündigt
Trading Signals: Take-Two Interactive - Das GTA VI-Fieber steigt
Gut fünf Wochen vor dem Verkaufsstart von GTA VI nimmt die Aktie von Take-Two Interactive Fahrt auf. Gut möglich, dass der Konzern schon vor dem Release des Gaming-Blockbusters die Prognose erhöht.Weiterlesen!
Nachrichten zu Steyr Motors
Analysen zu Steyr Motors
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNachgebende Ölpreise stützen: SMI fester -- DAX im Plus -- Asiens Börsen letztlich uneins
Während der heimische Markt am Dienstag stärker notiert, geht es für den deutschen Aktienmarkt ebenfalls aufwärts. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.