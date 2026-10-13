Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Dienstagmittag kaum verändert

Die Steyr Motors-Aktie kam im XETRA-Handel um 12:28 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 29,70 EUR. Der Kurs der Steyr Motors-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 29,72 EUR zu. In der Spitze fiel die Steyr Motors-Aktie bis auf 29,30 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 29,72 EUR. Bisher wurden via XETRA 258 Steyr Motors-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 52,80 EUR markierte der Titel am 22.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 77,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 17.08.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 25,04 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Steyr Motors-Aktie derzeit noch 15,69 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Steyr Motors-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,253 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Steyr Motors 0,250 EUR aus.

Voraussichtlich am 22.10.2026 dürfte Steyr Motors Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Steyr Motors möglicherweise am 28.10.2027 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Steyr Motors-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,780 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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